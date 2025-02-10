هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شن مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء هجوما مباغتا لقي على اثره عدد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرين.

وشهدت مديرية القريشية، الليلة الماضية، هجومًا مباغتًا استهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقة حنكة آل مسعود، رغم إحكام المليشيات سيطرتها على المنطقة وتحويل بعض المساجد إلى مقرات عسكرية، عقب اقتحامها الشهر الماضي.

وتمكن مسلحون قبليون من اقتحام المنطقة ومهاجمة نقاط تفتيش حوثية و اندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى حوثيين وأحد العناصر القبلية، وفق مصادر محلية.