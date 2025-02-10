هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء حماس ترد على ترامب: ''غزة ليست للبيع'' زلزال بقوة 5 درجات قرب سواحل اليمن قميص ميسي قبل انضمامه لبرشلونة يطرح بمزاد مقابل مبلغ خرافي فساد بالمليارات .. ترامب يؤكد ثقته في الكشف عن احتيال البنتاغون. الريال اليمني يسجل انهيارًا غير مسبوق بتجاوزه 2300 مقابل الدولار انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية لأول مرة طوفان سعودي غير مسبوق ضد نتنياهو وترامب ترامب من جديد يعلن شراء غزة.. ويكشف عن دولة ثرية في الشرق الأوسط ستقوم بإعادة بنائها لندن- عربي21 معهد أميركي يكشف أسباب الحذر السعودي من الملف اليمني وكيف جعل التصنيف الأمريكي للحوثيين يتخبطون
شن مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء هجوما مباغتا لقي على اثره عدد من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرين.
وشهدت مديرية القريشية، الليلة الماضية، هجومًا مباغتًا استهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقة حنكة آل مسعود، رغم إحكام المليشيات سيطرتها على المنطقة وتحويل بعض المساجد إلى مقرات عسكرية، عقب اقتحامها الشهر الماضي.
وتمكن مسلحون قبليون من اقتحام المنطقة ومهاجمة نقاط تفتيش حوثية و اندلعت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى حوثيين وأحد العناصر القبلية، وفق مصادر محلية.