زلزال بقوة 5 درجات قرب سواحل اليمن

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الانذار المبكر بحضرموت اليوم الإثنين انه رصد زلزال بحري قرب سواحل أبين تبعد 40 كيلومترا عن مدينة زنجبار بمحافظة إبين جنوب اليمن

وبلغت شدة الهزة، 5 درجات على مقياس ريختر وتعد أقرب هزة زلزالية تضرب السواحل اليمنية منذ عدة سنوات.

والى الأرصاد حيث توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، معتدل نهاراً وبارد نسبياً إلى بارد أثناء الليل والصباح الباكر، وغائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب والمناطق القريبة منه.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية،أن يسود المرتفعات الجبلية، طقس جاف وبارد إلى شديد البرودة خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الضباب والسحب الطبقية على أجزاء منها، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف وصحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد إلى بارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 30 / 24 - المكلا 27 / 23 - الحديدة 29 / 23 - سقطرى 29 / 18 - المخا 30 / 21 - الغيضة 27 / 21 - زنجبار 28 / 21 - لحج 29 / 22 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 33 / 13 - مأرب 31 / 14 - عتق 31 / 16 - بيحان 30 / 14 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 28 / 07 - تعز 28 / 13 - ذمار 26 / 05 - الضالع 26 / 13 - إب 28 / 11 - البيضاء 27 / 07 .

وجدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن، كما جدد المركز، تحذيره للأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب، وكذا للأخوة المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من احتمال تأثر محاصيلهم الزراعية بسبب درجات الحرارة المنخفضة جداً.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية وأرخبيل سقطرى خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر في باب المندب والسواحل الجنوبية الغربية من بعد وقت الظهيرة من اضطراب البحر ونشاط الرياح.