الريال اليمني يسجل انهيارًا غير مسبوق بتجاوزه 2300 مقابل الدولار

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سجل الريال اليمني تراجعًا حادًا، متجاوزًا حاجز 2300 أمام الدولار الأمريكي، ليحقق مستوى منخفضًا تاريخيًا.
إذ تداولت الأسواق غير الرسمية في مدينة عدن صباح اليوم الاثنين بالدولار عند 2333، مقارنة بـ 2295 يوم الأحد.
أسعار الصرف المتداولة:
عدن:
- الدولار: - الشراء: 2281