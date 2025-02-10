لأول مرة طوفان سعودي غير مسبوق ضد نتنياهو وترامب

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تسببت التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير أهالي قطاع غزة إلى دول أخرى، غضبا واسعا في المنطقة، لا سيما مع التكرار المستمر لهذه الدعوات من قبل ترامب ونتنياهو.

وبعدما كان ترامب يردد اسم مصر والأردن فقط، دخلت السعودية على قائمة تصريحاته المثيرة للجدل، وقال؛ إنه يأمل في أن تقوم هي وغيرها من الدول الغنية في الشرق الأوسط بإعادة تمويل بناء قطاع غزة المنكوب، بعدما يتم شراؤه من قبل الولايات المتحدة.

تصريحات ترامب الجديدة جاءت بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها نتنياهو، قال فيها؛ إنه يدعو السعودية لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها "الواسعة".

تصعيد رسمي أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة ضد تصريحات نتنياهو، واصفة إياها بـ"التصريحات الصادرة عن عقلية متطرفة محتلة، لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين".

وقال البيان؛ إن "هذه التصريحات تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

ونوهت الخارجية إلى أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاما، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".

ورد الرياض عليها لا تعترف بنتنياهو كان لافتا في بيان وزارة الخارجية السعودية عدم الاعتراف بمنصب بنيامين نتنياهو، إذ جرت تسميته باسمه فقط دون أي وصف له.

وأكدت قناة "الإخبارية" الرسمية، أن إسقاط الصفة الوظيفية لنتنياهو مقصود، حيث إن "اسم الدولة انتفى عن إسرائيل".

وأشاد ضيوف قناة "الإخبارية" بإزالة وصف نتنياهو في البيان، بعد تحوله من رئيس وزراء حكومة إلى زعيم عصابة تقتل الفلسطينيين، بحسب "الإخبارية".

و بدا أن الحكومة السعودية أطلقت العنان لوسائل الإعلام لمهاجمة حكومة نتنياهو، حيث انبرت قناة "الإخبارية" الرسمية، وقناة "العربية"، وغيرها من وسائل الإعلام والمنصات بالهجوم العنيف على نتنياهو.

واستدعت "الإخبارية" تصريحات تاريخية لملوك السعودية السابقين حول القضية الفلسطينية، وفي مقدمتهم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي قال: "‏لو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين، فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق".

كما نشرت جزءا من خطاب سابق للملك سلمان إبان كان "أمير الرياض"، يقول فيه؛ إن القضية الفلسطينية هي قضية السعودية الأولى.

وأطلقت "الإخبارية" أوصافا حادة ضد نتنياهو، ووصفته بأنه "صهيوني ابن صهيوني"، وتابعت: "ليس له وجه طيب وآخر قبيح، للاحتلال وجه واحد هو بنيامين نتنياهو".

فيما ناقشت قناة "العربية" الحالة النفسية والصحية لنتنياهو، واعتبرت أنها ربما تكون السبب في مقترحه الأخير حول نقل الفلسطينيين إلى السعودية. وأطلقت مذيعة "العربية" ريم بوقمرة عبارة مثيرة، متسائلة "هل نتنياهو دخل مرحلة الديك المذبوح