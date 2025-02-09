عصابة أثيوبية تختطف اكثر من أربعين شخصا من جنوب اليمن وأجهزة الأمن تتدخل

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أقدمت عصابة اثيوبية مكونة من أربعة أشخاص على تنفيذ عملية اختطاف طالت اكثر من اربعين اثيوبيا من محافظة شبوة جنوب اليمن.

وعلى اثر ورود تلك المعلومات الى أجهزة الامن قامت شرطة مديرية عتق بمحافظة شبوة بحملة أمنية نجحت في تحرير مختطفين تبين انهم كلهم يحملون الجنسية الإثيوبية في حارة المستوطنة، جنوب مدينة عتق.

وقال قائد الحملة الأمنية، نائب مدير شرطة عتق، النقيب بدر محمد النسي، في تصريحات صحفية إن الحملة جاءت بعد تلقي معلومات تفيد بوجود مختطفين في المنطقة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 41 مختطفًا، بالإضافة إلى القبض على أفراد العصابة التي قامت بالاختطاف، حيث تم إلقاء القبض على 4 أشخاص من نفس الجنسية ومن كبار المهربين.

وأوضح النقيب النسي أن عمليات الاختطاف كانت بغرض الابتزاز، حيث كانت العصابة تقوم بتعذيب المختطفين والتواصل مع ذويهم لطلب تحويل مبالغ مالية.

وأكد "ضبط جميع أفراد العصابة، وتم فتح محاضر تحقيق أولية بحقهم"، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبهم، أشاد سكان مديرية عتق بهذه الحملة الأمنية الناجحة، مطالبين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات إضافية لإخراج المهاجرين غير الشرعيين من منطقتهم، لما يسببونه من أضرار كبيرة