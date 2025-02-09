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قناصو المليشيات الحوثية تستهدف النساء بمحافظة تعز

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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كشف الإعلام الامني اليوم الاحد عن اصابة 

 امرأة في ال45 من عمرها بمنطقة عصيفرة بمحافظة تعز بجريمة جديدة لقناص مليشيا الإرهاب الحوثية الإرهابية المتمركزة بجبل الوحش.

 

وأوضحت شرطة محافظة تعز بأن المواطنة (ن،غ،أ) من ساكني عصيفرة وأهالي مديرية التعزية أصيبت بطلقة نارية نافذة مدخلها من الجهة اليمنى للوجه ومخرجها من الجهة اليسرى أطلقها قناص مليشيا الإرهاب الحوثي المتمركز في تبة الوحش.

 

مشيرة أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة جرائم مليشيا الإرهاب الحوثية بحق المدنيين والمواطنين الأبرياء وجرائم حربه المستمرة ضد الانسانية.

  
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