الرئيس من الرياض يوجه بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل ويؤكد على الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والخدمية أمام الشعب

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قالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتمع اليوم الاحد، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
واكد الرئيس مسؤولية الدولة في الوفاء بكامل التزاماتها للتخفيف من معاناة المواطنين، والحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية باعتبارها سببا رئيسا لتفاقم المعاناة الانسانية في مختلف انحاء البلاد.
وجدد الرئيس التأكيد على انفاذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، ومع إن الاجتماع كان في الرياض فقد وجه الرئيس بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها، ومهامها الدستورية على أكمل وجه.
واستمع رئيس مجلس القيادة، من رئيس، ونواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة الى إحاطات حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية، وبرامجها المستقبلية لمواصلة تنفيذ مهامها في مجالات اختصاصاتها المشمولة بإعلان نقل السلطة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اشاد بجهود هيئة التشاور والمصالحة، ودورها المساند للمجلس، مجددا حرص الدولة على تعزيز حضور الهيئة الفاعل في تجسير الثقة بين كافة المكونات الوطنية.
ووضع رئيس مجلس القيادة، رئاسة هيئة التشاور، امام مستجدات الاوضاع المحلية، واولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك الحاجة الى حشد جميع الطاقات في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين خصوصا قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مع ابقاء هدف استعادة مؤسسات الدولة كأولوية قصوى.