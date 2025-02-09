عدن: الداخلية تعلن بدء صرف مرتبات منتسبيها لشهر يناير وتعليمات لغير الحاصلين على البطاقة الشخصية الذكية

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أعلنت وزارة الداخلية، البدء بصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر يناير 2025م، ابتداءً من مساء اليوم الأحد 09 فبراير 2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.
وأوضح العميد الركن أسامة باحميش مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية في تصريح للبوابة الإلكترونية للوزارة: بأنه تم البدء بصرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين، اعتبارا من مساء هذا اليوم الأحد 09 فبراير 2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، في جميع المحافظات المحررة، لافتا إلى أن عملية صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية ستكون تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.
وثمن باحميش جهود وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي يتابع عملية صرف المرتبات لمنتسبي الوزارة وانتظام صرفها شهريا، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة الوزير ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح الحثيثة مع وزارة المالية والبنك المركزي بشكل يومي أسفرت عن صرف راتب شهر يناير 2025م.
ونوه العميد باحميش بإن إستلام مرتب شهر يناير 2025م بالبطاقة الشخصية الذكية ، لمن إستكمل إجراءات إستخراج البطاقة الذكية، وتم تقيدها في الادارة العامة للشؤون المالية ومن لم يستكمل إجراءات قطع البطاقة فعليه عمل تعهد لإستخراج البطاقة في الإدارة العامة للشؤون المالية في ديوان الوزارة.
ودعا جميع منتسبي وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات إستخراج البطاقة الذكية قبل مرتب شهر مارس 2025م.