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تراجع مستمر في قيمة العملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن''

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الأحد بتاريخ 09/02/2025

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2279

بيع الدولار                  2285

شراء السعودي             597

بيع السعودي                600

في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

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