صبر القبائل قد نفد.. حشد كبير لقبائل حاشد وبكيل يعلن النفير ويدعو إلى توحيد الجبهات لإنهاء الإنقلاب

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا أبناء قبائل عمران، شمال اليمن، جميع أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى توحيد الصف والالتحاق بجبهات القتال من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي تسبب في معاناة الشعب اليمني.

وشهدت محافظة مارب اليوم الأحد، احتشاداً واسعاً للمئات من أبناء قبائل حاشد وبكيل بمحافظة عمران، في وقفة حاشدة للمطالبة بسرعة حسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيات الحوثي.

وتجمع المشايخ والأعيان والمقاتلون من مختلف مديريات محافظة عمران، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب القوات الحكومية في معركة استعادة الشرعية وإنهاء سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة.

وأكد المحتشدون في بيان صادر عن اللقاء أن "صبر القبائل قد نفد، وأنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين".

وشدد البيان على أن أبناء القبائل مستعدون للانخراط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لدعم القوات الحكومية في تحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، داعين إلى تسريع الحسم العسكري وعدم إطالة أمد الصراع.

وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات عسكرية في عدة جبهات وسط تصاعد الدعوات للحسم العسكري وسط مخاوف من استغلال الحوثيين للمفاوضات السياسية لكسب مزيد من الوقت لتعزيز صفوفهم.

ودعا المحتشدون الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى تقديم مزيد من الدعم العسكري واللوجستي للإسراع في تحقيق الحسم، مشددين على ضرورة عدم الركون إلى المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم ملموس على أرض الواقع.