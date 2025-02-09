صبر القبائل قد نفد.. حشد كبير لقبائل حاشد وبكيل يعلن النفير ويدعو إلى توحيد الجبهات لإنهاء الإنقلاب الاعتماد على امريكا لن ينفع.. دراسة بحثية تقول إن هزيمة الحوثيين لن تكون إلا عبر حرب تشنها الشرعية دون تدخل خارجي بيان سعودي قوي رداً على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين إلى المملكة ترامب يتحدث مع بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا في مكالمة هاتفية ..تفاصيل إيلون ماسك يحسم موفقة من شراء تيك توك الكويت تواصل حملة سحب الجنسية لتطال 4000 امرأة طبيب يكشف .. التين والزبيب والتمر الأسود تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان دولة عربية تعلن عن قمة عربية طارئة الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الانسحاب بشكل كامل اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي
دعا أبناء قبائل عمران، شمال اليمن، جميع أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات إلى توحيد الصف والالتحاق بجبهات القتال من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي تسبب في معاناة الشعب اليمني.
وشهدت محافظة مارب اليوم الأحد، احتشاداً واسعاً للمئات من أبناء قبائل حاشد وبكيل بمحافظة عمران، في وقفة حاشدة للمطالبة بسرعة حسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيات الحوثي.
وتجمع المشايخ والأعيان والمقاتلون من مختلف مديريات محافظة عمران، مؤكدين وقوفهم الكامل إلى جانب القوات الحكومية في معركة استعادة الشرعية وإنهاء سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة.
وأكد المحتشدون في بيان صادر عن اللقاء أن "صبر القبائل قد نفد، وأنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن الذي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين".
وشدد البيان على أن أبناء القبائل مستعدون للانخراط بشكل مباشر في العمليات العسكرية لدعم القوات الحكومية في تحرير كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، داعين إلى تسريع الحسم العسكري وعدم إطالة أمد الصراع.
وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات عسكرية في عدة جبهات وسط تصاعد الدعوات للحسم العسكري وسط مخاوف من استغلال الحوثيين للمفاوضات السياسية لكسب مزيد من الوقت لتعزيز صفوفهم.
ودعا المحتشدون الحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى تقديم مزيد من الدعم العسكري واللوجستي للإسراع في تحقيق الحسم، مشددين على ضرورة عدم الركون إلى المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم ملموس على أرض الواقع.