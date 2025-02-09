الاعتماد على امريكا لن ينفع.. دراسة بحثية تقول إن هزيمة الحوثيين لن تكون إلا عبر حرب تشنها الشرعية دون تدخل خارجي بيان سعودي قوي رداً على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين إلى المملكة ترامب يتحدث مع بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا في مكالمة هاتفية ..تفاصيل إيلون ماسك يحسم موفقة من شراء تيك توك الكويت تواصل حملة سحب الجنسية لتطال 4000 امرأة طبيب يكشف .. التين والزبيب والتمر الأسود تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان دولة عربية تعلن عن قمة عربية طارئة الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الانسحاب بشكل كامل اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي عاجل :الجيش السوداني يكشف عن انتصارات استراتيجية في عمق العاصمة الخرطوم
أكدت دراسة بحثية أمريكية أن مليشيا الحوثي لن تتلقى هزيمة حقيقية إلا عبر حرب تشنها الحكومة الشرعية دون تدخل خارجي مباشر.
وقالت الدراسة التي نشرها منتدى الشرق الأوسط، إن الاكتفاء بالاعتماد على القوات العسكرية الأمريكية للتعامل مع الحوثيين لا يجدي نفعا.
الدراسة الأمريكية دعت واشنطن إلى دعم الجيش اليمني بالقدرات اللازمة، التي تمكنه من مراقبة وضرب الحوثيين بشكل مستقل، بدل الاعتماد على التدخل الغربي عند كل مرة تصعّد فيها طهران باليمن.
واقترحت الدارسة إستراتيجية تنفذ لمدة ثمانية عشر شهرا، تتضمن بناء قوة يمنية تُدعم بأنظمة دفاع جوي متقدمة وقدرات هجومية، وتتدرب على إطلاق وتعطيل الصواريخ.
وأوضحت الدراسة، أن الحوثيين لا يمكن هزيمتهم إلا بالسلاح المناسب، وهو أن تتولى الحكومة اليمنية زمام المبادرة في تأمين أراضيها، مشيرة إلى أن الشرعية أبدت أكثر من مرة استعدادها للقتال والمواجهة.