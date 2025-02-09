ترامب يتحدث مع بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا في مكالمة هاتفية ..تفاصيل

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.

وعندما تم سؤال ترامب عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال "من الأفضل ألا أقول"، وأضاف "بوتين يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".

وقال ترامب أيضاً إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

وفي أواخر يناير الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إن الرئيس الروسي مستعد للتحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي، وإن موسكو تنتظر إشارة من واشنطن بأنها مستعدة أيضاً.

علاقة جيدة مع بوتين وقال ترامب في تصريح له إنه كان دائماً على علاقة جيدة مع بوتين، وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب "آمل أن يتحقق ذلك سريعاً، يموت الناس كل يوم، هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا، أريد إنهاء هذا الشيء اللعين