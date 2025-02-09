ترامب يتحدث مع بوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا في مكالمة هاتفية ..تفاصيل إيلون ماسك يحسم موفقة من شراء تيك توك الكويت تواصل حملة سحب الجنسية لتطال 4000 امرأة طبيب يكشف .. التين والزبيب والتمر الأسود تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان دولة عربية تعلن عن قمة عربية طارئة الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الانسحاب بشكل كامل اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي عاجل :الجيش السوداني يكشف عن انتصارات استراتيجية في عمق العاصمة الخرطوم تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت تحركات حوثية لإنشاء معسكرات تدريبية غربي تعز
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.
وعندما تم سؤال ترامب عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال "من الأفضل ألا أقول"، وأضاف "بوتين يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".
وقال ترامب أيضاً إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.
وفي أواخر يناير الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن إن الرئيس الروسي مستعد للتحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي، وإن موسكو تنتظر إشارة من واشنطن بأنها مستعدة أيضاً.
علاقة جيدة مع بوتين وقال ترامب في تصريح له إنه كان دائماً على علاقة جيدة مع بوتين، وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب.
وأضاف ترامب "آمل أن يتحقق ذلك سريعاً، يموت الناس كل يوم، هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا، أريد إنهاء هذا الشيء اللعين