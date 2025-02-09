إيلون ماسك يحسم موفقة من شراء تيك توك

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك عدم اهتمام بشراء تيك توك TikTok، تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير الذي حاولت الولايات المتحدة حظره، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع مالكه الصيني بايت دانس.

وقال ماسك: "لم أقدم عرضاً لشراء تيك توك"، وأضاف أنه لا توجد لديه أي خطط بشأن ما سيفعله إذا امتلك تيك توك، وفق رويترز.

وأوضح ماسك أنه شخصياً لا يستخدم تيك توك، مضيفاً "أنا لست متحمساً لشراء تيك توك"، مشيراً إلى أنه عادة ما يبني الشركات من الصفر. وأضاف أن استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، التي تسمى الآن إكس، مقابل مليار دولار "كان أمراً غير معتاد".

تصريحات ماسك، التي كشف عنها اليوم، هي الأولى له بشأن موضوع شراء تيك توك، وأتت خلال مشاركته في مؤتمر في ألمانيا لمجموعة أكسل شبرنجر الإعلامية الألمانية، الشهر الماضي.

والشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين على أمر تنفيذي يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي وقال إنه قد يشتري تطبيق تيك توك.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير/ شباط.

جرى وقف تطبيق تيك توك، الذي له نحو 170 مليون مستخدم أميركي، لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي نفذ في 19 يناير/ كانون الثاني.

ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في 20 من الشهر ذاته، أمراً تنفيذياً يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوماً.

وبموجب الصفقة التي يتفاوض عليها البيت الأبيض، فإن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ستحتفظ بحصة أقلية في تيك توك، لكن خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج ستشرف عليها شركة أوراكل، التي توفر بالفعل الأساس للبنية التحتية لشبكة الإنترنت الخاصة بتيك توك. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي