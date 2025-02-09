طبيب يكشف .. التين والزبيب والتمر الأسود تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال أستاذ وعالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري، إن العسل الأسود والتين والزبيب والتمر الأسود، تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه العناصر تساهم في منع التحولات الخلوية والتسرطن.

وأشار الخضيري إلى أن بعض الأطعمة المدعومة بهذه العناصر بسبب طول مدة التخزين أو التخمير فتتحول بعض مكوناتها إلى مكونات مضادة للأكسدة وتفيد الجسم