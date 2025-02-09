الكويت تواصل حملة سحب الجنسية لتطال 4000 امرأة طبيب يكشف .. التين والزبيب والتمر الأسود تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان دولة عربية تعلن عن قمة عربية طارئة الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الانسحاب بشكل كامل اليمن تدخل مرحلة جديدة مـِْن الأزمات نتيجة توقف المساعدات وانعدام الأمن الغذائي عاجل :الجيش السوداني يكشف عن انتصارات استراتيجية في عمق العاصمة الخرطوم تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت تحركات حوثية لإنشاء معسكرات تدريبية غربي تعز الرئاسة تبارك التوقيع على اتفاقية مالية ستعيد اطلاق التمويلات والمشاريع الكويتية في اليمن مصر تتحرك لحشد رفض عربي ضد خطة ترامب وتنسق مع 11 دولة لمواجهة مخطط التهجير
قال أستاذ وعالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري، إن العسل الأسود والتين والزبيب والتمر الأسود، تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هذه العناصر تساهم في منع التحولات الخلوية والتسرطن.
وأشار الخضيري إلى أن بعض الأطعمة المدعومة بهذه العناصر بسبب طول مدة التخزين أو التخمير فتتحول بعض مكوناتها إلى مكونات مضادة للأكسدة وتفيد الجسم