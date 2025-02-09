الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال الانسحاب بشكل كامل

الأحد 09 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد)، أنه استكمل الانسحاب من محور نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة من الشرق إلى الغرب، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بوصول وفد إسرائيلي إلى قطر للمشاركة في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم ضمن الخطوات المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل وحركة «حماس».

من جانبه، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة «حماس» إن مشهد الانسحاب الاسرائيلي من محور نتساريم «هو إعلان هزيمة وفشل نتنياهو في تحقيق أهدافه أو البقاء على أرض غزة».

وأضاف «تتكرر الغزوات لكن النتيجة واحدة وهي أن غزة عصية على الغزاة». إلى ذلك، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول إسرائيلي قوله الأحد إن وفدا بقيادة منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش ومسؤول كبير في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وصل إلى قطر من أجل محادثات حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قناة «كان» الرسمية الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيناقش مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع