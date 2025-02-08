تحركات حوثية لإنشاء معسكرات تدريبية غربي تعز الرئاسة تبارك التوقيع على اتفاقية مالية ستعيد اطلاق التمويلات والمشاريع الكويتية في اليمن مصر تتحرك لحشد رفض عربي ضد خطة ترامب وتنسق مع 11 دولة لمواجهة مخطط التهجير أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية :وفد رفيع من حركة حماس يصل طهران ويلتقي خامنئي شاهد مسلسل المنظمة الحلقات مترجمة للغة للعربية.. جرائم الموت تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية. شركة الغاز تُطمئن المواطنين في 3 محافظات الأرصاد تتوقع طقساً معتدلاً إلى بارد بالمناطق الساحلية والقريبة منها وشديد البرودة بالمرتفعات الجبلية بيان لحزب الإصلاح بمحافظة مأرب يطالب الرئاسي والحكومة بمعالجات عاجلة يلمس المواطن أثرها
كشفت مصادر محلية في محافظة تعز عن قيام عناصر تابعة لمليشيات الحوثي بإجراء عمليات مسح ميداني في مناطق متفرقة من مديرية التعزية (غربي المحافظة).
وقالت المصادر لـ"مأرب برس" أن هذه التحركات تهدف إلى اختيار مواقع مناسبة لإقامة معسكرات تدريبية وثكنات عسكرية جديدة في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن العناصر الحوثية قامت بزيارات استطلاعية لعدة مناطق في أرياف المديرية خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا التحرك في إطار محاولات المليشيات لتعزيز تواجدها العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط مخاوف من السكان المحليين من تحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية.
وحذر مراقبون من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الإنساني في المنطقة، مشيرين إلى أن إقامة معسكرات في مناطق مأهولة بالسكان قد يعرض حياة المدنيين للخطر.