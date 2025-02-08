تحركات حوثية لإنشاء معسكرات تدريبية غربي تعز

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر محلية في محافظة تعز عن قيام عناصر تابعة لمليشيات الحوثي بإجراء عمليات مسح ميداني في مناطق متفرقة من مديرية التعزية (غربي المحافظة).

وقالت المصادر لـ"مأرب برس" أن هذه التحركات تهدف إلى اختيار مواقع مناسبة لإقامة معسكرات تدريبية وثكنات عسكرية جديدة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر الحوثية قامت بزيارات استطلاعية لعدة مناطق في أرياف المديرية خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التحرك في إطار محاولات المليشيات لتعزيز تواجدها العسكري في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط مخاوف من السكان المحليين من تحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية.

وحذر مراقبون من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الإنساني في المنطقة، مشيرين إلى أن إقامة معسكرات في مناطق مأهولة بالسكان قد يعرض حياة المدنيين للخطر.