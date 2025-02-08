منظمة رصد تكشف تفاصيل مأساوية لقصة أسير توفي تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سلطت منظمة “رصد” للحقوق والحريات تحت عنوان “الموت تحت التعذيب” الضوء على تفاصيل مروعة لجرائم القتل والتعذيب الوحشي حتى الموت التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الأسرى والمختطفين في سجونها، والذين كان أخرهم الشهيد العقيد محمد علي صالح النسيم.

وكشفت في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم السبت، في مدينة مأرب، عن ممارسة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، الكذب والتدليس لتضليل الرأي العام حول الأسير العقيد محمد علي صالح النسيم الذي توفي مطلع الشهر الجاري متأثرا بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجونها خلال 5 سنوات من الأسر.

وفي المؤتمر، تم استعراض صور ومقاطع فيديو توضح آثار وصنوف التعذيب الوحشي الذي تعرض له الشهيد “النسيم” الذي توفي السبت الماضي متأثرا بالتعذيب بعد أيام من إطلاق مليشيات الحوثي له وهو في حالة صحية سيئة.

وقالت المنظمة في بيان إن الشهيد “النسيم” تعرض لأشد أنواع التعذيب الوحشي منذ اختطافه في 25 يناير 2020م، من خلال الصعق الكهربائي والضرب والتعليق في غرف انفرادية لا تصلح للعيش الآدمي، ما أدى لتدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب الذي توفي على إثره في 1فبراير 2025م.

وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل والكشف عن مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن، والضغط على مليشيات الحوثي وإلزامها بإطلاق كافة المختطفين دون قيد أو شرط عملا بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات الأممية.

ودعا البيان جميع المنظمات المحلية والدولية، والأمم المتحدة، والحكومة اليمنية لإدانة الجريمة والتأكيد على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وخلال المؤتمر الصحفي سرد الصحفي جبر صبر إبن شقيقة الشهيد “النسيم” قصة المعاناة، وبعض أساليبِ التعذيب التي تعرض لها في سجون مليشيات الحوثي والتي رواها بنفسه قبل وفاته لبناته وشقيقته، وتركت آثارها على جسده، لإجباره على الإدلاء باعترافاتٍ كاذبةٍ، كما تم حبسه في الانفرادي في زنزانةٍ ضيقةٍ او ما يسمى الضغاطة لساعات طويلة.

وقال إن الشهيد “النسيم” تعرض لإهمال طبي متعمد، ولم يتلقَّ أيَّ رعايةٍ رغم إصابته بأمراضٍ خطيرةٍ، ولعل أشد أنواع التعذيب النفسي الذي تعرض له حرمانه من رؤية زوجته قبل وفاتها، ومنع الزيارات عنه.

وطالبت أسرة الشهيد النسيم، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوثيق الجريمة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة، وتشكيل لجنة قانونية لرفع قضية الشهيد أمام القضاء اليمني والدولي ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، وعلى رأسهم زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي، والقيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى