أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دعت الأمم المتحدة، إلى السماح لمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصراً أساسياً في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم، قائلا "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة".

وأضاف "ننتظر من الدولة المضيفة الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات المتعلقة بالأفراد وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، وهو ما ينتظر من سلطات واشنطن الالتزام به.