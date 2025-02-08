عاجل :وفد رفيع من حركة حماس يصل طهران ويلتقي خامنئي

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في إيران وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والتقى خامنئي وفد "حماس" المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله. ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء.

وقال خامنئي خلال اللقاء إنّ حماس "هزمت الكيان الصهيوني وأميركا" ولم تسمح بتحقيق أي من أهدافهم، مُشيراً إلى أن أهل غزة أصبحوا "نموذجاً لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة".

وأكّد أن قضية الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني، هي قضية رئيسية لا جدال فيها في أذهان الشعب الإيراني، مُضيفاً أنّ "انتصار فلسطين قضية محسومة بالنسبة للإيرانيين".

وكانت إيران أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره