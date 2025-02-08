شركة الغاز تُطمئن المواطنين في 3 محافظات

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أعلنت الشركة اليمنية للغاز استقرار العملية التموينية وإمداد محافظات عدن ولحج وتعز بالكميات الكافية من الغاز.
وقالت الشركة إن المدير التنفيذي للشركة، المهندس محسن وهيط، وجَّه بصرف كميات من المخزون الإستراتيجي التابع للشركة لتموين العاصمة عدن ومحافظتي تعز ولحج، وذلك لتغطية العجز التمويني؛ بسبب قطاع مسلّح في محافظة أبين.
وأكدت حرصها على استقرار الوضع التمويني حتى مع وجود صيانة دورية في معامل الإنتاج.
وأشارت إلى أنها خصصت مخزونا لمواجهة أي عراقيل قد تحدث لناقلات الغاز، كما حدث قبل أيام بنصب قطاع مسلح في محافظة شبوة.