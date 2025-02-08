اكتشف متى يكون تورم القدمين خطر للحامل فيفا: تكشف عن أغلى صفقات العالم القسام تكشف أسماء الشهداء من قادة المنطقة الوسطى في القطاع لأول مرة حماس تستعد لتسليم 3 رهائن إسرائيليين في وسط غزة الجيش السوداني يحسم المعارك في انتصارات جديدة و يواصل تقدمه نحو الخرطوم اتفاق أمريكي ياباني مفاجئ على مواجهة العدوان الاقتصادي الصيني تركيا تكشف عن مسيرتها الانتحارية بعد اجتيازها اختبارات معقدة منظمة العفو الدولية توبخ ترامب وتنشر غسيل واشنطن ترامب يتراجع مؤقتا: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن خطة غزة لماذا غادرت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان البحر الأحمر؟
يعتبر تورم القدمين من الأمور الشائعة أثناء الحمل، لكن عند ظهور بعض الأعراض المصاحبة لهذا التورم، لابد من سرعة استشارة الطبيب المختص، وفيما يلي سنوضح بعض الحالات المرضية التي تجمع بين تورم القدمين وغيرها من الأعراض:
تسمم الحمل تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم نتيجة الحمل، ويعتبر من الحالات المرضية الخطيرة التي تؤثر على الأم والجنين، ومن أعراضه:
عدم تحسن تورم القدمين، حتى بعد الراحة وعدم بذل أي مجهود.
تورم الوجه واليدين. زيادة حدة تورم القدمين عن الحالة المعتادة.
الصداع المستمر. اضطرابات في الرؤية مثل تشوش الرؤية، والحساسية تجاه الضوء.
2. تجلط الدم قد يشير تورم أحد القدمين بصورة أشد من الأخرى، لوجود مشكلة صحية خطيرة بأحد الأوردة، تعرف باسم الخثار الوريدي العميق.
3. مشكلة صحية بالقلب عندما يصاحب تورم القدمين آلام الصدر، وصعوبة في التنفس قد يشير ذلك لوجود مشكلة صحية بالقلب.
وفي كل الأحوال يعتبر تورم القدمين من الأمور الطبيعية لكل الحوامل، والتي غالبًا ما تنتهي بعد الولادة، وفي حالة الشعور بالأعراض التي ذكرناها المصاحبة لتورم القدمين، لابد من التوجه فورًا لزيارة الطبيب المختص