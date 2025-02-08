فيفا: تكشف عن أغلى صفقات العالم

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؟في دراسة نشرها الجمعة، أن الأندية حول العالم أنفقت مبلغًا قياسيًا بلغ 2.35 مليار دولار خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي في منافسات اللعبة للرجال، بزيادة نحو 58 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وذكر «فيفا» أن أغلى صفقة في انتقالات يناير الماضي كانت انتقال المهاجم الكولومبي جون دوران من فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم إلى النصر مقابل نحو 77 مليون يورو «79.97 مليون دولار» إضافة إلى المكافآت.

وحسب تقرير الفيفا حول الانتقالات الدولية، فإن المبلغ أكبر أيضًا بنسبة 47.1 في المئة من الرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2023 عندما كان إجمالي الإنفاق 1.57 مليار دولار.

ومع إتمام 5863 انتقالًا دوليًا في الفترة من الأول من يناير وحتى الرابع من فبراير الجاري فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 19.1 في المئة عن الرقم القياسي لأعلى عدد من اللاعبين الذين ينتقلون لأندية أخرى في الانتقالات الشتوية.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق على الانتقالات الدولية الشهر الماضي، بعدما أنفقت في المجمل 621.6 مليون دولار.

وأنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحده أكثر من 224 مليون دولار للتعاقد مع عمر مرموش، ونيكو جونزاليس، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وجوما باه.

وقال الفيفا إن أندية ألمانيا «295.7 مليون دولار»، وإيطاليا «223.8 مليون دولار»، وفرنسا «209.7 مليون دولار»، والسعودية «202.1 مليون دولار»، أكملت قائمة أكثر خمس دول إنفاقًا في انتقالات يناير