القسام تكشف أسماء الشهداء من قادة المنطقة الوسطى في القطاع

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء قادتها الشهداء من لواء الوسطى في قطاع غزة.

وخلال مراسم تسليم ثلاثة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة، علّقت "القسام" صور قادتها الشهداء في لواء الوسطى، وأربعة من القادة هم من أعضاء المجلس العسكري الذين أُعلن عن استشهادهم مع القائد العام محمد الضيف قبل أيام، وهم "مروان عيسى، وأيمن نوفل، وغازي أبو طماعة، ورائد ثابت".

فيما جاء التأكيد لأول مرة من قبل "القسام" على استشهاد القائد محمد العصار "أبي حمزة"، قائد سلاح الدروع.

إضافة إلى محمد أبو نار "أبي أحمد" قائد الدائرة الطبية العسكرية، ومحمد قطامش "أبي عبيدة" قائد كتيبة المدفعية.

ورفعت "القسام" أيضا صورة إسماعيل السراج "أبي معاذ" قائد كتيبة النصيرات، وإياد الطيب قائد كتيبة البريج "أبي بلال".

وجل القادة الذين أعلنت "القسام" عن استشهادهم، كان جيش الاحتلال تحدث عن اغتيالهم خلال العدوان على قطاع غزة