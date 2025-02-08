اتفاق أمريكي ياباني مفاجئ على مواجهة العدوان الاقتصادي الصيني

السبت 08 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إنهما اتفقا على المزيد من التعاون في مواجهة "العدوان الاقتصادي الصيني".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي، أن اليابان ستستورد أيضا كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

فرض رسوم جمركية على سلع يابانية وكان استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، فيما لوّح ترامب، بفرض رسوم جمركية على سلع يابانية، إذا لم يُسوى العجز التجاري مع اليابان.

وتسعى طوكيو إلى تجنّب فرض رسوم جمركية أمريكية، على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وتعد اليابان واحدة من الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها عجزًا في الميزان التجاري. الميزان التجاري بين أمريكا واليابان وفي العام 2023 بلغ هذا العجز 72 مليار دولار، وفق إحصاء أجري للكونغرس.

وكان رئيس الوزراء صرّح أمام البرلمان الياباني في 24 يناير أنّه "يجب على اليابان أن تستمر في ضمان انخراط الولايات المتحدة في المنطقة. وذلك من أجل تجنب أيّ فراغ في القوة من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي