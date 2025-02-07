تركيا تكشف عن مسيرتها الانتحارية بعد اجتيازها اختبارات معقدة

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أعلنت شركة “سافكس تكنولوجي” التركية عن بدء استخدام مسيرتها الانتحارية “مركوت” رسميًا، وذلك بعد اجتيازها سلسلة من الاختبارات المكثفة.

وفي حديث للأناضول، قال مؤسس الشركة عبد الله آقطاش إن “مركوت” تندرج ضمن مسيرات “إف بي في/ FPV”، حيث يمكن لمستخدمها التحكم بها يدويا بالتزامن مع تتبع للهدف عبر نظام رؤية عن بعد.

وأوضح آقطاش أن الشركة تعمل على مشروع “مركوت” منذ نحو 8 أشهر.

وأضاف: “تتمتع مركوت بمدة طيران تصل إلى 20 دقيقة. ويمكنها التحليق لمسافة 8 كيلومترات. وفيها نظام ذخيرة موجهة”.

وأكد أن المخاطر يتم تجنبها بفضل نظام الصمامات الميكانيكية والإلكترونية للسلامة، ويمكن إجراء هبوط آمن في حالة إلغاء المهمة.

وأردف: “أجرينا العديد من الاختبارات بالمتفجرات، وتأكدنا من جميع الميزات التي ذكرناها بحضور المشاركين، ونحن الآن جاهزون للخدمة”.

وذكر آقطاش أن الشركة تواصل العمل على إصدارات جديدة من المنتج، بما فيها نسخة تحمل ذخيرة خارقة للدروع.

من جانبه، قال المدير العام للشركة عدنان إيمان، إنهم بدأوا عملهم في مجال المسيرات بالبرمجيات، ثم بدؤوا إنتاجها.

وأوضح إيمان للأناضول، أن التكنولوجيا تتغير بشكل أسرع من أي وقت مضى، وأن الأمر يتطلب مواكبة التطورات