منظمة العفو الدولية توبخ ترامب وتنشر غسيل واشنطن

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دانت منظمة العفو الدولية قرار الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن هذا القرار يوحي بتأييد الولايات المتحدة لجرائم الحكومة الإسرائيلية وإعتبارها دعماً للإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار يشكل تهديداً للعدالة الدولية، ويعزز بيئة يتم فيها التهرب من المسؤولية القانونية، داعيةً الحكومات والمنظمات الإقليمية إلى بذل جهد للتخفيف من وطأة هذه العقوبات، وإبطال تأثيرها على عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن على المجتمع الدولي التحرك لضمان إستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية