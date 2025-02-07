اليمن تعلن موقفها من خطة ترامب الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 138

جددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية، الثابت الرافض لأي ممارسات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مبررات، باعتبار ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ويتنافى مع تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وكافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما دعت الخارجية اليمنية إلى تضافر الجهود، من اجل تحقيق ذلك، وبما يكفل للشعب الفلسطيني المستقبل الآمن والحياة الكريمة.