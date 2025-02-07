القاص العمراني في مجموعته القصصية الجديدة يستعيد زمن البراءة

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عن دار بسمة للنشر صدرت للقاص محمد مصطفى العمراني المجموعة القصصية الحادية عشر بعنوان: " زمن للبراءة"حيث صدرت المجموعة بـ 12 قصة قصيرة جديدة ساخرة مزجت بين الواقع والخيال في سرد مشوق وأسلوب ممتع.
كما حرص القاص العمراني في هذه القصص على أن تكون لها دلالات عميقة ورسالة هادفة. وأن تجمع بين متعة القصة وجدية الرسالة.
وقد أهدى القاص هذه المجموعة القصصية إلى المبدعين اليمنيين الذين تشتتوا في المنافي فكان نص الإهداء " إلى المبدعين اليمنيين الذين تشتتوا في المنافي سلام عليكم فردا فردا.
أهديكم هذه المجموعة القصصية.
وأسأل الله أن يعيدكم إلى أرض الوطن ونحن وإياكم والوطن بأحسن حال."
الجدير بالذكر أن القاص العمراني أصدر خلال السنوات الماضية عشر مجموعات قصصية نالت رواجا كبيرا وقبولا لدى القراء حيث أشتهر بمجموعته القصصية " نحن والحمير في المنعطف الخطير " والتي انتشرت على نطاق واسع وترجمت إلى العديد من اللغات.
وتعد هذه المجموعة القصصية نقلة جديدة في مسيرة العمراني الذي يتطلع لإصدار 100 مجموعة خلال السنوات القادمة - حسب قوله.
بقي أن نشير إلى أن هذه المجموعة صدرت ب 100 صفحة من القطع الصغير وفي طباعة وإخراج فاخر كعادة دار بسمة للنشر التي تميزت في السنوات الأخيرة في اصداراتها المتميزة ودعمها وتشجيعها للمبدعين الشباب من كافة أرجاء العالم العربي