افتتاح مميز لرالي قطر الدولي - بطولة الشرق الأوسط للراليات

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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افتتحت امس فعاليات النسخة السادسة والأربعين من رالي قطر الدولي، الذي يشكل الجولة الثانية من النسخة الخامسة والأربعين من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم 2025،

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم بمنطقة درب لوسيل، كل من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، والسيد عبدالرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية.

- تكريم أساطير الراليات

تم تكريم الأساطير من قبل رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية السيد/‏‏‏ عبدالرحمن المناعي. والمكرمون هم:

سعيد الهاجري، جابر طالب المري، سعدون الكواري، ناصر بن خليفة العطية، والبريطاني ديفيد ريتشاردز الفائز ببطولة العالم للراليات عام 1981 كمساعد سائق لأري فاتانن.

- المرحلة الاستعراضية

وفي المرحلة الاستعراضية التي أقيمت على حلبة الكارتنج بحلبة لوسيل وشهدت منافسة قوية ومثيرة، سجل "سوبرمان" الرياضة القطرية والعالمية السائق القطري ناصر صالح العطية مع ملاحه الإسباني كانديدو كاريرا على متن شكودا فابيا آر أس رالي2 أسرع توقيت قدره 4.46.9 دقيقة خلال المرحلة الاستعراضية التي امتدت على مسافة 4.36 كيلومتر، وتقدم العطية بفارق 4.1 ثانية عن العماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود (شكودا فابيا آر أس رالي2 ). وحلّ القطري عبدالعزيز الكواري (سيتروين سي3) بطل الشرق الأوسط العام الماضي ومادس أوستبيرغ في المركزين الثالث والرابع تواليا، علما بأن النرويجي الذي كان الأسرع نال عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته بسبب اصطدامه ببعض المكعبات ما أدى إلى تراجعه في الترتيب.

وصرح البطل ناصر العطية بطل الشرق الأوسط 19 مرة صاحب أسرع توقيت مع انطلاق الرالي: "المراحل هي نفسها كما كانت في العام الماضي مع تغيير بضعة كيلومترات فقط ونقاط البداية والنهاية هي ذاتها أيضا".

وأضاف: "قام الفريق التنظيمي بعمل جيد. كانت هناك خطوات كبيرة إلى الأمام. هناك بعض الأماكن الوعرة بالطبع، ولكن هذه هي قطر. الرالي دائما على هذا النحو وهذا جزء من التحدي. ستكون عطلة نهاية الأسبوع مثيرة للاهتمام".

- سعيد الهاجري: رياضة المحركات شهدت تطوراً كبيراً

أعرب اسطورة الراليات القطرية ثعلب الصحراء سعيد الهاجري عن سعادته بحضور حفل افتتاح النسخة (50) من رالي قطر الدولي قائلا: " لقد شهد رالي قطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وبعد مرور 50 عاماً وهي سنوات طويلة وقد أفرز عن ذلك خروج كوكبة من نجوم الراليات في قطر، وأصبح يشار بالبنان للمتسابقين القطريين، وأنا سعيد جداً بالنتائج الكبيرة العالمية التي حققها بطلنا العالمي ناصر بن صالح العطية، وكذلك نجوم الراليات القطرية في الفئات المختلفة".

- عمرو الحمد: فخورون بمرور 50 عاماً

أكد عمرو الحمد المدير التنفيذي لاتحاد السيارات والدراجات النارية قائلاً: "نحن فخورون بالاحتفال بمرور خمسين عاماً على انطلاق رالي قطر الدولي، وهذا دليل على مسيرة الرالي وقد تخرج من هذا الرالي أبطال ونجوم يشار لهم بالبنان ، وسعداء بوجود سيارات الأبطال سعيد الهاجري وناصر العطية التي كسر فيها رقم البطل السابق محمد بن سليم وكذلك سيارة محمد بن سليم وأشكر متحف 321 على عرض السيارات التاريخية في مكان الانطلاقة". وأضاف: "سعداء بمشاركة 19 فريقا من 29 دولة وبعودة نجوم الراليات بالسعودية ومشاركتهم في رالي قطر الدولي وذلك بعد أن أصبح لهم جولة خاصة تستضيفها السعودية، كما نرحب بمشاركة السيدات من السعودية بالرالي"