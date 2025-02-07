السعودية تلغي اشتراطات سابقة للسماح بدخول حاملي تأشيرة عمرة أو زيارة إلى أراضيها رداً على موقف المملكة المشرف.. نتنياهو: ''السعوديون قادرون على إقامة دولة فلسطينية في السعودية فهم يملكون الكثير من الأراضي هناك'' الجيش السوداني يتقدم نحو وسط العاصمة ويقترب من القصر الجمهوري دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع 17مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية تصعيد في الضفة..و اقتحامات لنابلس والخليل تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية احتجاجات غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة في الضالع جنوبي اليمن قطاع الحج والعمرة باليمن يعلن إيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الأوقاف للتأكد من قوائم الحجاج والمنشآت الرسمية
ألغت السلطات السعودية اشتراطاتها السابقة بضرورة حصول المعتمرين على لقاح الحمى الشوكية للسماح لهم بدخول أراضي المملكة.
ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في تعميم حديث أصدرته الخميس، جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، بإيقاف العمل بما ورد في التعميم السابق الصادر بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يشترط على حاملي تأشيرات العمرة (أي كان نوعها) أو الراغبين في أدائها، تلقي لقاح التهاب السحايا (الحمى الشوكية النيسيرية)، قبل دخولهم الأراضي السعودية.
وشددت على ضرورة التزام جميع شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية بجميع التعاميم والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.
وكانت الهيئة قد اشترطت صحية جديدة في تعميمها السابق، تنص على ضرورة حصول المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها، على تطعيمات ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال.
وأوضحت وقتها أن الاشتراطات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير/شباط 2025، و"على جميع المسافرين المحددين أعلاه الالتزام بالحصول على التحصينات المطلوبة".