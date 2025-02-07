السعودية تلغي اشتراطات سابقة للسماح بدخول حاملي تأشيرة عمرة أو زيارة إلى أراضيها

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ألغت السلطات السعودية اشتراطاتها السابقة بضرورة حصول المعتمرين على لقاح الحمى الشوكية للسماح لهم بدخول أراضي المملكة.

ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في تعميم حديث أصدرته الخميس، جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، بإيقاف العمل بما ورد في التعميم السابق الصادر بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2025، والذي يشترط على حاملي تأشيرات العمرة (أي كان نوعها) أو الراغبين في أدائها، تلقي لقاح التهاب السحايا (الحمى الشوكية النيسيرية)، قبل دخولهم الأراضي السعودية.

وشددت على ضرورة التزام جميع شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية بجميع التعاميم والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وكانت الهيئة قد اشترطت صحية جديدة في تعميمها السابق، تنص على ضرورة حصول المسافرين القادمين إلى المملكة من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها، على تطعيمات ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال.

وأوضحت وقتها أن الاشتراطات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير/شباط 2025، و"على جميع المسافرين المحددين أعلاه الالتزام بالحصول على التحصينات المطلوبة".