17مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن كمية وارادات النفط إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت 17 مليار دولار من 4 دول عربية. وأظهر التقرير أن واردات النفط الأمريكية ارتفعت في عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية، بقيادة السعودية والعراق، على 9% من إجمالي واردات الدولة الأكثر استهلاكًا للخام في العالم.

ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 1.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.36 مليار برميل (6.45 مليون برميل يوميًا)، خلال عام 2024.

وذكر التقرير أن حجم واردات النفط الأمريكية من السعودية والعراق وليبيا والإمارات والكويت بلغ قرابة 208 ملايين برميل، ما يشكل 8.8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، خلال العام الماضي.

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وبحسب بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية المشار إليها قرابة 17.1 مليار دولار، خلال عام 2024، ووفقا للتقرير الجديد نستعرض قائمة أكبر مصدّري النفط العربي إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وهي كالآتي:

1.السعودية: 98.14 مليون برميل.

2.العراق: 70.51 مليون برميل.

3.ليبيا: 16.99 مليون برميل.

4.الإمارات: 14.22 مليون برميل.

5.الكويت: 7.83 مليون برميل.

وكانت صادرات النفط العربية للولايات المتحدة من الدول الـ5 قد سجلت 192 مليون برميل، بما يعادل 16 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بحسب بيانات دورية مجمّعة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، في 8 يناير/كانون الثاني 2025.