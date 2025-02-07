تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية

الجمعة 07 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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في خطوة استباقية للتداعيات المرتبطة بتصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، قام الحوثيون بتعزيز وجودهم العسكري في محافظة مأرب، من خلال شن هجمات متزايدة ضد القوات الحكومية المعترف بها دولياً.

وحسب مصادر عسكرية يمنية، نفذت الجماعة المدعومة من إيران هجمات على مواقع الجيش اليمني في جنوبي وغرب مأرب، مع نقل الآلاف من مقاتليها إلى جبهات القتال.

ويعكس هذا التصعيد نية الحوثيين للاستيلاء على أراض جديدة، مع استمرار أنشطتهم التخريبية في المناطق المحررة وتهريب الأسلحة. تعتقد المصادر أن هذا التكثيف يعكس محاولة الحوثيين لتضليل المجتمع الدولي وتفادي القيود المنتظرة جراء تصنيفهم كمنظمة إرهابية.

في السياق ذاته، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها تمكنت من صد هجمات الحوثيين في عدة مناطق بمأرب باستخدام المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، رغم استمرار تعزيز الجماعة لقواها في مناطق النزاع.

كما أطلق الحوثيون تعبئة عسكرية تشمل المدنيين والموظفين والطلاب، إذ تشير تقديرات الحكومة اليمنية إلى احتمالية وجود خطة هجوم كبيرة تستهدف مواقع سيطرتها ومرافق إنتاج الغاز والنفط.

هذا ويأتي التصعيد بعد تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حيث أعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة من الحوثيين، مطالباً بوقف الهجمات التي تسفر عن العديد من الضحايا.