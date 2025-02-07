تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية احتجاجات غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة في الضالع جنوبي اليمن قطاع الحج والعمرة باليمن يعلن إيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الأوقاف للتأكد من قوائم الحجاج والمنشآت الرسمية الإنتقالي يتنصل من المسؤولية ويستنجد بالسعودية والإمارات.. ومأرب تنقذ عدن من جديد بيان عاجل للتكتل الوطني للأحزاب: ''نحذر من عواقب وخيمة للإنهيار الإقتصادي والخدمي وندعو لتحرك حاسم وإقالة كل المسئولين الفاسدين'' غضب الشعب في عدن يتصاعد... وبن مبارك يعلن عن حلول إسعافية لمشكلة الكهرباء ويتعهد بالإصلاحات ومحاسبة المقصرين ''تفاصيل'' الريال اليمني في وضع كارثي والحكومة تتخبط في الفشل ''أسعار الصرف الآن'' تونس.. حركة النهضة تدين أحكام سجن بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين تغيير ديمغرافي في صنعاء.. جماعة الحوثي تستولي على مرتفعات جبلية وتخصص بعضها لعناصرها القادمين من صعدة
في خطوة استباقية للتداعيات المرتبطة بتصنيفهم "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، قام الحوثيون بتعزيز وجودهم العسكري في محافظة مأرب، من خلال شن هجمات متزايدة ضد القوات الحكومية المعترف بها دولياً.
وحسب مصادر عسكرية يمنية، نفذت الجماعة المدعومة من إيران هجمات على مواقع الجيش اليمني في جنوبي وغرب مأرب، مع نقل الآلاف من مقاتليها إلى جبهات القتال.
ويعكس هذا التصعيد نية الحوثيين للاستيلاء على أراض جديدة، مع استمرار أنشطتهم التخريبية في المناطق المحررة وتهريب الأسلحة. تعتقد المصادر أن هذا التكثيف يعكس محاولة الحوثيين لتضليل المجتمع الدولي وتفادي القيود المنتظرة جراء تصنيفهم كمنظمة إرهابية.
في السياق ذاته، أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها تمكنت من صد هجمات الحوثيين في عدة مناطق بمأرب باستخدام المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، رغم استمرار تعزيز الجماعة لقواها في مناطق النزاع.
كما أطلق الحوثيون تعبئة عسكرية تشمل المدنيين والموظفين والطلاب، إذ تشير تقديرات الحكومة اليمنية إلى احتمالية وجود خطة هجوم كبيرة تستهدف مواقع سيطرتها ومرافق إنتاج الغاز والنفط.
هذا ويأتي التصعيد بعد تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، حيث أعرب عن قلقه إزاء الانتهاكات المستمرة من الحوثيين، مطالباً بوقف الهجمات التي تسفر عن العديد من الضحايا.