احتجاجات غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار العملة في الضالع جنوبي اليمن

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شهدت محافظة الضالع (جنوبي اليمن) مساء اليوم الخميس 6 فبراير 2025 احتجاجات شعبية واسعة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية.
وقال مصدر محلي لـ"مأرب برس"أن المحتجون قاموا بإشعال إطارات السيارات وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية في المحافظة مطالبين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالتدخل العاجل لوقف التدهور الاقتصادي المتسارع.
وأضاف المصدر أن المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتفاقم معاناة المواطنين.
وتزامنت احتجاجات الضالع مع تظاهرات مماثلة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، حيث عبر المواطنون عن غضبهم من تردي الخدمات الأساسية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.