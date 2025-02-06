قطاع الحج والعمرة باليمن يعلن إيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الأوقاف للتأكد من قوائم الحجاج والمنشآت الرسمية الإنتقالي يتنصل من المسؤولية ويستنجد بالسعودية والإمارات.. ومأرب تنقذ عدن من جديد بيان عاجل للتكتل الوطني للأحزاب: ''نحذر من عواقب وخيمة للإنهيار الإقتصادي والخدمي وندعو لتحرك حاسم وإقالة كل المسئولين الفاسدين'' غضب الشعب في عدن يتصاعد... وبن مبارك يعلن عن حلول إسعافية لمشكلة الكهرباء ويتعهد بالإصلاحات ومحاسبة المقصرين ''تفاصيل'' الريال اليمني في وضع كارثي والحكومة تتخبط في الفشل ''أسعار الصرف الآن'' تونس.. حركة النهضة تدين أحكام سجن بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين تغيير ديمغرافي في صنعاء.. جماعة الحوثي تستولي على مرتفعات جبلية وتخصص بعضها لعناصرها القادمين من صعدة على وقع مظاهرات شعبية غاضبة في عدن.. البيض يهاجم الإنتقالي ومأرب تسعف العاصمة بـ 4 مقطورات نفط خام القوات البحرية الصينية تعلن إحباط هجوم على سفينة تجارية في خليج عدن
أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تلقى إفادة من وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في المملكة العربية السعودية، بإيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية على الداخلين إلى المملكة للمعتمرين، عبر المنافذ الجوية أو البرية، والذي أعلن عنه في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.
وأوضح الدكتور الرباش أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من التحديثات والإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسهيل دخول المعتمرين والزوار، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الضرورية الأخرى.
واختتم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة بإشادته للتعاون المستمر بين الوزارتين في تنظيم شؤون العمرة بما يخدم مصلحة المعتمرين والزوار، ويسهم في تيسير أداء مناسكهم بأفضل صورة ممكنة.