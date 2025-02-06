قطاع الحج والعمرة باليمن يعلن إيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 249

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تلقى إفادة من وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في المملكة العربية السعودية، بإيقاف اشتراط لقاح الحمى الشوكية على الداخلين إلى المملكة للمعتمرين، عبر المنافذ الجوية أو البرية، والذي أعلن عنه في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.

وأوضح الدكتور الرباش أن هذا القرار جاء ضمن سلسلة من التحديثات والإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة السعودية لتسهيل دخول المعتمرين والزوار، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الضرورية الأخرى.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة بإشادته للتعاون المستمر بين الوزارتين في تنظيم شؤون العمرة بما يخدم مصلحة المعتمرين والزوار، ويسهم في تيسير أداء مناسكهم بأفضل صورة ممكنة.