خدمات إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الأوقاف للتأكد من قوائم الحجاج والمنشآت الرسمية

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 240

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم،ممثلة بقطاع الحج والعمرة عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين يتيحان للحجاج التأكد من المنشآت المعتمدة للتسجيل، بالإضافة إلى التأكد من إدراج أسماءهم ضمن قوائم حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1446هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التي تنفذها الإدارة العامة للنظم والمسار الإلكتروني وبالتعاون مع مركز تقنية المعلومات بالوزارة، تأتي في إطار تفعيل نشاطها الرقمي ومواجهة الروابط الوهمية التي تُنشأ لعمليات الاحتيال والنصب على ضيوف الرحمن.

كما تهدف الوزارة من خلال النشر الإلكتروني إلى تمكين الحاج الكريم، أو أحد أقاربه في حال عدم إجادته القراءة والكتابة، في التحقق من تسجيله في المنشآت الرسمية المعتمدة من قبل قطاع الحج والعمرة _ بالعاصمة المؤقتة عدن_ وتجنب التسجيل في منشآت غير معتمدة قد تؤدي إلى فقدان فرصة أداء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لجهودها المتواصلة لتحذير الحجاج من التعامل مع الروابط والمنشآت غير الرسمية، حيث دأبت في جميع بياناتها الإعلامية ومنشوراتها وتغريداتها عبر مواقعها الرسمية على التأكيد بضرورة التحقق من صحة المنشآت والتسجيل عبر المنشآت المعتمدة والرسمية.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام جميع الحجاج بالتأكد من تقييد أسماءهم ومن المنشآت التي سجلوا عبرها باستخدام الخدمتين وذلك لضمان تسجيلهم بشكل صحيح وأداء مناسك الحج دون عقبات.

ولمزيد من المعلومات والتأكد، يمكن زيارة منصة يلملم أو النقر على الرابط أو عبر قراءة الكود الموضح أدناه.

https://hajj1446.yalamlam.org/#contact