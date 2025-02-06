الريال اليمني في وضع كارثي والحكومة تتخبط في الفشل ''أسعار الصرف الآن''

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يواصل الريال اليمني، انهياره المتسارع والمخيف في مناطق الحكومة الشرعية مقتربا من حاجز الـ2300 مقابل الدولار الواحد؛ حيث سجل اليوم الخميس، 2270 للبيع و2252 للشراء، في ظل عجز واضح للدولة في انقاذ ما يمكن انقاذه.
وتشهد العاصمة عدن مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على تردى الأوضاع الإقتصادي وانهيار العملة وانقطاع خدمة الكهرباء على المدينة الخاضعة لسيطرة الإنتقالي.
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس بتاريخ 06/02/2025، وفق ما رصده محرر مأرب برس:
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2252
بيع الدولار 2270
شراء السعودي 590
بيع السعودي 595
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30