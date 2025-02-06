الريال اليمني في وضع كارثي والحكومة تتخبط في الفشل ''أسعار الصرف الآن''

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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يواصل الريال اليمني، انهياره المتسارع والمخيف في مناطق الحكومة الشرعية مقتربا من حاجز الـ2300 مقابل الدولار الواحد؛ حيث سجل اليوم الخميس، 2270 للبيع و2252 للشراء، في ظل عجز واضح للدولة في انقاذ ما يمكن انقاذه.

وتشهد العاصمة عدن مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على تردى الأوضاع الإقتصادي وانهيار العملة وانقطاع خدمة الكهرباء على المدينة الخاضعة لسيطرة الإنتقالي.

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الخميس بتاريخ 06/02/2025، وفق ما رصده محرر مأرب برس:

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2252

بيع الدولار 2270

شراء السعودي 590

بيع السعودي 595

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 537

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30