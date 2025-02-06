عدن تشتعل بمظاهرات شعبية غاضبة.. البيض يهاجم الإنتقالي ومأرب تسعف العاصمة بـ 4 مقطورات نفط خام

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت مدينة عدن ليلة أمس مظاهرات غاضبة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية.. فهل نحن على أبواب ثورة شعبية لا تبقي فاسدا ولا تذر؟.

المواطنون الغاضبون ازالوا صور قادة الإمارات المرفوعة في شوارع عدن وطالبوا برحيل الانتقالي، تنديدا بانقطاع الكهرباء، كما احرقوا الإطارات وقطعوا الشوارع الرئيسية.

في هذا السياق انتقد هاني البيض نجل الرئيس السابق علي سالم البيض، الموقف السلبي للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تجاه التدهور الاقتصادي والمعيشي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

و قال البيض على منصة (إكس) معلقا على توقف الخدمات في عدن بما فيها الانقطاع الكلي للكهرباء على مدينة ولأول مرة في تاريخها وطلب الانتقالي من السعودية والإمارات إلى التدخل وإنقاذ عدن كارثة انهيار الاقتصاد والوضع المعيشيي "هذا الذي قدر عليه الانتقالي، ماكنش العشم" ، في إشارة إلى فشل الانتقالي.

و يرى البيض أن "بهكذا خطاب يظهر الانتقالي بشكل علني ورسمي عجزه وعدم مقدرته على فعل أي شيء للشعب الذي فوضه وأتمنه بتحمل المسؤولية ورعاية مصالحه الوطنية بكل الطرق الممكنة والمتاحة".

وأكد البيض أن التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يحدث أي تغيير في تحسين الخدمات والحياة المعيشية للمواطنين، بل مزيداً من فقدانه لثقة الناس وتصاعد السخط الشعبي على الجميع.

و وتابع "عندما طلب الانتقالي أن يكون له دور في إطار الشرعية اليمنية كان له ذلك، ثم قبل بالعمل السياسي والاقتصادي المشترك مع الأطراف السياسية الأخرى".

وعلى صلة بالموضوع تواترت أنباء عن وصول 4 مقطورات من النفط الخام من محافظة مأرب إلى العاصمة المؤقتة عدن ككميات إسعافية لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية.