غضب شعبي واسع في عدن احتجاجًا على تردي الخدمات و انقطاع الكهرباء

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اندلعت مظاهرات غاضبة ، مساء الأربعاء، مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، تنديدًا بالانقطاع الكلي للتيار الكهربائي وتوقف إمدادات المياه عن السكان خلال الساعات الماضية.

وشهدت مديريات الشيخ عثمان، خور مكسر، المنصورة، ودار سعد لمئات المواطنين، رفضًا للتدهور غير المسبوق في الخدمات الأساسية والوضع المعيشي.

وأضرم المحتجون النيران في إطارات سيارات تالفة، وقطعوا شوارع رئيسية في بعض المديريات، تعبيرًا عن غضبهم من غياب الحلول التي تؤرق السكان حتى خلال فصل الشتاء، حيث يقل الطلب على التيار الكهربائي.

وفي مديرية المنصورة، خرجت تظاهرة احتجاجية جابت عددًا من شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات غاضبة تطالب مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بوضع حد لمعاناة السكان المستمرة.

وتزامنت الاحتجاجات مع انتشار أمني واسع في ، لمنع أي اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة أو وقوع عمليات تخريب.

ومنذ مساء الثلاثاء، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة انقطاعًا كاملًا للكهرباء، أعقبه توقف خدمات المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي منتصف الأربعاء، بسبب نفاد وقود تشغيل محطات التوليد ومضخات المياه.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عاملة في مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن، لـ"إرم نيوز" إن خدمتي المياه والصرف الصحي توقفتا بشكل كامل ظهر الأربعاء، بعد نفاد آخر كمية من الوقود التي وصلتها كدفعة إسعافية من قبل السلطة المحلية بعدن والبنك الدولي.

وأشارت إلى عدم إيفاء الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه توفير وقود التشغيل لمولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل على ضخ مياه الشرب من الحقول والآبار، ومضخات التصريف الصحي، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، تخلّت الحكومة اليمنية عن التزاماتها في توفير شحنات الوقود اللازمة لتشغيل والمياه، مما أبقى الخدمات في حدودها الدنيا خلال الأسابيع الماضية