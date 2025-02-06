ضبط بحارين إيرانيين أثناء تهريب أسلحة للحوثيين... تفاصيل

الخميس 06 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت السلطات اليمنية عن ضبط بحارين إيرانيين يعملان في تهريب الأسلحة للحوثيين أثناء محاولتهما دخول الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانا يعملان لصالح الحوثيين، حيث كانا ينقلان شحنات من المواد الممنوعة عبر جيبوتي إلى سواحل المخا، في إطار أنشطة تهريب يديرها الحوثيون بتمويل ودعم إيراني.

وفقًا لبيان وزارة الداخلية اليمنية، يخضع العنصران المضبوطان حاليًا للإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهات المختصة.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان بالعملية الأمنية، مؤكدًا جاهزية الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية لضمان عدم تسلل أي مواد محظورة.

كما أعلن وزير الداخلية عن ضبط خليتين حوثيتين في مناطق مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، الأولى في محافظة أبين جنوبًا والثانية في وادي وصحراء حضرموت شرقًا.

تتألف خلية أبين من خمسة أعضاء، بينما تضم خلية حضرموت 13 عنصرًا، جرى القبض عليهم في مديرية العبر، من بينهم زعيم الخلية من أبناء مديرية القطن