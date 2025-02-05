عدن تشتعل غضبا احتجاجات ليلية وقطع طرق بسبب إنهيار كلي للكهرباء لأول مرة في تاريخ المدينة تقرير صحفيات بلاقيود يوثق الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والفتيات في قطاع غزة ويكشف عن مقتل أكثر من 15000 أنثى صحيفة أمريكية: الحوثيون نفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسياً والمهنيات سلطنة عُمان تعلن موقفها من خطة.ترامب لتهجير الفلسطينيين الحوثيون يعتقلون تعسفيا أحد أعضاء نقابة المحامين اليمنيين المليشيات الحوثية تفرج عن الإعلامية اليمنية سحر الخولاني صراع النفوذ الحوثي في إب إشتباكات دامية على قطعة أرض تقتل شابا وتصيب أخرين بجروح خطيرة اتحاد الشرطة الرياضي ينظم ماراثون اختراق الضاحية في اربعينية الفقيد العقيد بدر صالح الجيش الوطني ينجح في كسر هجوم حوثي عنيف جنوب اليمن الموظفون النازحون يتظاهرون غداً الخميس بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتبات 7 أشهر متأخرة
تشهد شوارع عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا ليالي مشتعلة بالغضب الشعبي حيث خرج المئات في احتجاجات ليلية غير مسبوقة تنديدا بتدهور الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل لأول مرة في تاريخ المدينة.
ووفقا لمصادر محلية لـ"مأرب برس" فقد اندلعت التظاهرات في مديريات المنصورة، الشيخ عثمان، وخور مكسر، حيث أقدم المحتجون على إحراق إطارات السيارات وقطع الطرقات الرئيسية تعبيرا عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة دون أي تحرك فعلي من الجهات المعنية.
وحسب المصادر فقد تسببت الإحتجاجات في شلل جزئي للحركة المرورية في عدة مناطق وسط تصاعد أعمدة الدخان وهتافات غاضبة تطالب الحكومة والسلطات المحلية بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، ووضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء، التي باتت تعصف بحياة المواطنين وتفاقم معاناتهم اليومية.
كما تضمنت الاحتجاجات هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي عجز عن توفير أدنى الخدمات للمواطنين رغم تحكم المجلس الانتقالي في كل موارد وايرادات محافظة عدن.