المليشيات الحوثية تفرج عن الإعلامية اليمنية سحر الخولاني

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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ظهرت الإعلامية سحر الخولاني في أول فيديو لها بعد إطلاق سراحها من سجون مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا مساء اليوم الأربعاء مؤكدة أنها وأطفالها بصحة جيدة.

وأوضحت الخولاني أنه أُطلق سراحها مساء أمس الثلاثاء بعد صلاة العشاء وعبرت عن شكرها العميق لوالديها ولكل من تضامن معها وسأل عنها خلال فترة اعتقالها في سجون مليشيات الحوثيين الإرهابية.

وقالت الخولاني في الفيديو الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك والذي أطلع عليه "مأرب برس" : "أنا بخير وبصحة جيدة وأحب أن أشكر أصدقائي وكل من نشر عن قضيتي وظلمي وأنتم لستم مجرد أصدقاء بل إخوة وكررت شكرا لكل من سأل عني وعن أطفالي وأتمنى دعواتكم لي".

وكانت قد نشرت الإعلامية "سحر الخولاني" قبل ساعات من الآن منشورا على صفحتها في فيسبوك قالت فيه إنها "ستطمئن أصدقائها عنها وعن أطفالها خلال ساعات بفيديو".

وكانت قد تحدثت مصادر حقوقية في وقت سابق عن الإفراج عن الإعلامية "سحر الخولاني" من سجون الحوثيين المصنفة إرهابيا بعد خمسة أشهر من احتجازها.

ويذكر أن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا كانت قد اختطفت الإعلامية "سحر الخولاني" في 10 سبتمبر/أيلول 2024 بعد اقتحام منزلها وذلك بسبب انتقادها تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.