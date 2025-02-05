صراع النفوذ الحوثي في إب إشتباكات دامية على قطعة أرض تقتل شابا وتصيب أخرين بجروح خطيرة

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شهدت مدينة يريم شمال محافظة إب مساء أمس ، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مجموعتين من المسلحين الحوثيين بسبب نزاع على قطعة أرض مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين أحدهما طفل في حالة حرجة.
وقالت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن الحادثة وقعت في سوق أعماد للقات في شارع الدائري بمدينة يريم وأسفرت عن مقتل الشاب "عمار أكرم صالح العروي""19 عاما"، وإصابة "علي محمد علي الجلال" "22 عاما" والطفل "سعد محمد مسعد البحم" "8سنوات" حيث أن الطفل حالته حرجه.
وأضافت المصادر فإن الاشتباكات حدثت بين مسلحين حوثيين تابعين للمشرف في مليشيات الحوثيين المنصة ارهابيا "لطف ساري" ومسليحن حوثيين تابعين "لبني حمدي" وكلاهما مجموعات تابعة لمليشيات الحوثيين الإرهابية في صراع داخلي يعكس تفشي الفوضى والصراع على النفوذ بين القيادات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات بين المسحلين الحوثيين حدثت في مساء أمس الثلاثاء الساعة العاشرة مساءا حيث أن الضحايا من المدنيين المارة وليسوا من أطراف النزاع.
والمثير للقلق أن الضحايا جميعهم مدنيون أبرياء كانوا يمرون في موقع الحادثة مما يعكس حجم الفوضى الأمنية والانفلات الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المصنفة إرهابيا حيث تحولت الشوارع والأسواق إلى ساحات حرب بسبب النزاعات المسلحة بين الفصائل الحوثية على المال والأراضي والنفوذ.