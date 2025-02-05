اتحاد الشرطة الرياضي ينظم ماراثون اختراق الضاحية في اربعينية الفقيد العقيد بدر صالح

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 168

برعاية وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان نظم اتحاد الشرطة الرياضي بالعاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الأربعاء, ماراثون اختراق الضاحية بمناسبة اربعينية الفقيد العقيد بدر صالح.

وأنطلق الماراثون الذي اشرفت عليه الإدارة العامة للإعداد البدني والرياضي بوزارة الداخلية من نقطة البداية بجولة كنديان أوكسي بالعاصمة المؤقتة عدن حتى نقطة النهاية بجولة الرحاب بمدينة العريش بمديرية خورمكسر لمسافة 7 كيلومترات، بمشاركة عدد من الفرق في الوحدات والأجهزة الأمنية.

وحصد المراكز الثلاثة الأولى فردي كل من المتسابق محمد مهدي محمد من أمن المنشأت بأمن عدن حيث حصد المركز الأول، فيما حصد المركز الثاني المتسابق ماجد مرشد ناصر من اتحاد الشرطة الرياضي بامن عدن ، وتحصل على المركز الثالث المتسابق محمد بن محمد علي من اتحاد الشرطة بامن عدن، وفي سباق الفرق احرز فريق أمن المنشات المركز الاول ليحوز علی الميدالية الذهبية , فيما كانت الفضية من نصيب فريق امن لحج الذي حاز علی المركز الثاني , لتذهب البرونزية من نصيب فريق اتحاد الشرطة بأمن عدن الذي حاز علی المركز الثالث.

وفي الفعالية اكد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية حرص واهتمام قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على دعم الأنشطة الرياضية انطلاقا وايمانا منها بالدور الهام للرياضة في تقارب وتواصل مختلف وحدات وأجهزة وزارة الداخلية نظرا لاهميتها في حياة رجل الامن وبناء وتطوير قدراته الذهنية والبدنية.

من جانبه اشار العميد نور الدين عبدالغني مدير عام اتحاد الشرطة الرياضي بأمن عدن إلی ان تنظيم الماراثون والذي جاء برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان يعد البداية والخطوات الأولى في طريق تنظيم البطولات المحلية للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية وتنشيطها .. لافتا إلی ان الأنشطة الرياضية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالوزارة تعتبر مناسبات هامة ستضاف إلی السجل والتاريخ الحافل لوزارة الداخلية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد الرياضي للشرطة..

وعبر عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية على حضوره ومشاركته الفاعلة في انحاح هذا المارثون الهام، مشيدا بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين هذا الماراثون الرياضي الذي أقيم باسم الفقيد بدر صالح رحمه الله أحد نجوم الرياضة الذين خدموا العاب القوى لاعبا ومدربا وقياديا مقدما كل ما بوسعه لخدمة اللعبة لعقود من الزمن، كما هنأ الكابتن نورالدين الفائزين وكافة المشاركين من مختلف الوحدات الأمنية.. معتبرا نجاح هذه الفعالية بمثابة وفاء وتقدير للفقيد بدر صالح رحمه الله.