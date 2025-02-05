الجيش الوطني ينجح في كسر هجوم حوثي عنيف جنوب اليمن

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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نجح الجيش الوطني اليوم الأربعاء في افشال هجوم مباغت للمليشيات الحوثية شمالي محافظة الضالع، حيث دارت معارك ضارية في عدة مواقع، أبرزها قطاع باب غلق في أطراف مديرية قعطبة.

ووفقاً لمصادر عسكرية لموقع مأرب برس فقد بدأ الهجوم الحوثي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء واستمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن تكبيد المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مما اضطر عناصرها إلى الانسحاب والتراجع.