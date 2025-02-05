الموظفون النازحون يتظاهرون غداً الخميس بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتبات 7 أشهر متأخرة ماذا قال الرئيس السوري أحمد الشرع عن زيارته إلى تركيا ولقاء أردوغان؟ من الصين إلى البرازيل.. رفض دولي واسع لمشروع ترامب احتلال قطاع غزة وتهجير سكانها والأمم المتحدة تقول أنها متفاجئة أميركا تسعى لاحتلال قطاع غزة وحماس تصف ترامب بـ ''تاجر العقارات'' مستجدات قضية الشيخ المغدور به صادق ابو شعر.. قبائل إب تدعو إلى اجتماع عاجل يوم الجمعة السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين ادينا بـ ''خيانة الوطن'' صحفي اقتصادي يكشف ''جذر المشكلة'' في أزمة أسعار الصرف باليمن ويستشهد بسوريا بعد الأسد كيف تعافت عملتها سريعًا؟ ترامب يكذب علنًا بحق السعودية والأخيرة ترد ببيان رسمي قوي وصارم الكشف عن آلاف تحت الأنقاض... حقائق صادمة عن قطاع غزة بعد الحرب ترمب يعلن الموجهات من جديد مع إيران
دعا ملتقى الموظفين النازحين جميع الموظفين النازحين الى التواجد والإحتشاد يوم غدا الخميس الموافق 6 فبراير 2025م الساعة التاسعة صباحاً بحي الشابات بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تطالب بسرعة صرف المرتبات المتأخرة.
وقال بيان وصل ''مأرب برس'' أن الوقفة تهدف الى الضغط على قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين للسبعة الأشهر المتاخرة من يوليو 2024م وحتى يناير 2025م. والعمل بمسؤولية لصرف المرتبات أولاً بأول دون تأخر أو مماطلة.
واضاف: ''وعليه يأمل الملتقى من جميع الموظفين الحضور والمشاركة والتواجد بالموعد، فلا عذر لأحد بعد كل هذا الظلم الحاصل عليكم، ولإنتزاع حقوقكم ونيل وتنفيذ مطالبكم''.