الموظفون النازحون يتظاهرون غداً الخميس بالعاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتبات 7 أشهر متأخرة

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا ملتقى الموظفين النازحين جميع الموظفين النازحين الى التواجد والإحتشاد يوم غدا الخميس الموافق 6 فبراير 2025م الساعة التاسعة صباحاً بحي الشابات بمديرية خورمكسر في العاصمة المؤقتة عدن، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تطالب بسرعة صرف المرتبات المتأخرة.

وقال بيان وصل ''مأرب برس'' أن الوقفة تهدف الى الضغط على قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين للسبعة الأشهر المتاخرة من يوليو 2024م وحتى يناير 2025م. والعمل بمسؤولية لصرف المرتبات أولاً بأول دون تأخر أو مماطلة.

واضاف: ''وعليه يأمل الملتقى من جميع الموظفين الحضور والمشاركة والتواجد بالموعد، فلا عذر لأحد بعد كل هذا الظلم الحاصل عليكم، ولإنتزاع حقوقكم ونيل وتنفيذ مطالبكم''.