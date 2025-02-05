مستجدات قضية الشيخ المغدور به صادق ابو شعر.. قبائل إب تدعو إلى اجتماع عاجل يوم الجمعة

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- يمن شباب

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دعت قبائل محافظة إب، وسط اليمن، واقارب الشيخ المغدور به صادق أبو شعر، الذي قضى برصاص عصابة حوثية أواخر ديسمبر الماضي، مشائخ ووجاهات المحافظة إلى اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم، لاتخاذ موقف إزاء مماطلة داخلية الحوثي تسليم ملف القضية إلى النيابة.

جاء ذلك في بيان لممثلي قبائل إب وأسرة باشعر في لجنة التحقيق (الشيخ عبد ربه محي الدين، والشيخ نصر بن عايض ابوشعر، والمحامى دحان عبد المغني)، حول تطورات الحادثة التي أثارت حالة سخط شعبي كبير في محافظة إب.

وقال أعضاء اللجنة في البيان إن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ـ التابعة للحوثيين ـ وبمشاركتهم أنهوا عملية التحقيق في الحادثة، وتم تسليمها إلى نائب وزير الداخلية عبدالمجيد المرتضى يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025م.

وأضافوا أن المرتضى ومنذ ذلك الحين يماطل في تسليم ملف القضية مع جميع المتهمين إلى النيابة بموجب القانون.

ودعا البيان وجهاء ومشايخ المحافظة إلى الاجتماع يوم الجمعة القادم 7 فبراير الجاري، لمناقشة الأمر والخروج بموقف إزاء ذلك.

ويوم الاثنين 25 نوفمبر الماضي، أقدمت عناصر حوثية يتقدمها المدعو "علوي صالح قايد الأمير" المُعيّن من مليشيا الحوثي مديراً لقسم شرطة علاية في منطقة شميلة على نصب كمين للشيخ القبلي "صادق باشعر" المنحدر من مديرية الشعر بمحافظة إب، في جولة دار سلم جنوب صنعاء، وإطلاق النار على سيارته وقتله بعد نهب أموال ومقتنيات شخصية كانت بحوزته.

وعقب ذلك أجبرت قبائل محافظة إب المطالبة بضبط قتلة الشيخ برفع اعتصامها في دار سلم بصنعاء بعد محاصرته بعشرات الأطقم والتهديد بفضه بالقوة، وذلك بعد ساعات من فض اعتصامها في ميدان السبعين بالقوة، الأمر الذي دفعها إلى الاحتشاد في قاعة مغلقة.

وفي محاولة منها لامتصاص غضب أبناء المحافظة وافقت المليشيا على مضض إشراك ممثلين عن أبناء المحافظة وذوي المغدور به في لجنة التحقيق التي تأخرت في مباشرة عملها لأسابيع، جراء محاولات المليشيا تمييع القضية نظراً لارتباط زعيم العصابة "علوي الأمير" وشقيقه بعلاقة مصاهرة مع وزير الداخلية في سلطات المليشيا "عبدالكريم الحوثي".

ورغم إعلان المليشيا بدء التحقيق إلا أنها رفضت اعتقال الأمير وشقيقه، كما قامت بإطلاق سراح 2 من المتهمين بعد التحقيق معهم، في حين لا يزال آخرون فارين.