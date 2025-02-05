السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين ادينا بـ ''خيانة الوطن''

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 232

نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق مواطنين اثنين أقدما على "ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن".

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية، أكد أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين.

ووفق البيان، فإن المدانين، وهما فهد بن سعود بن حمد الشمري وسامي بن خلف بن عقيل المطيري ، أقدما على "اعتناق منهج إرهابي يُبيح الدماء والأموال ويستهدف زعزعة استقرار المملكة". وأظهر التحقيق ضلوعهما في دعم الأعمال الإرهابية وإفشاء معلومات سرية والتواصل مع عناصر إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تستهدف المساس بأمن المجتمع السعودي.

وقالت الوزارة: "تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قامت بتوجيه الاتهامات إليهما بناءً على الأدلة المتوفرة. وبعد محاكمة عادلة، أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بإدانتهما وتنفيذ حكم الإعدام بحقهما". وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من المحكمة العليا.

وفي تصريحها، شددت وزارة الداخلية على أن حكومة المملكة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل"، مؤكدة أن مثل هذه العقوبات تأتي لـ"قطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته الوطنية للخطر".

وتم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 (6 رجب 1446 هـ) في منطقة الرياض.