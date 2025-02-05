ترمب يعلن الموجهات من جديد مع إيران

الأربعاء 05 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 188

قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة تفعيل استراتيجية «الضغوط القصوى» على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي والتصدي لـ«نفوذها الخبيث»، وفقاً لمسؤول أميركي.

ووجّه ترمب وزارتَي الخزانة والخارجية بتشديد العقوبات وتنفيذها، بما في ذلك «تصفير» صادرات النفط الإيرانية وفرض عقوبات على منتهكي العقوبات الأميركية على إيران.

كما تسعى إدارته إلى إعادة فرض العقوبات الدولية عبر مجلس الأمن بالتعاون مع الحلفاء، بحسب وكالة «رويترز».

في الأثناء، كشف مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» عن معلومات استخباراتية جديدة، مفادها أن فريقاً سرياً من العلماء الإيرانيين يستكشف طريقة أسرع، وإن كانت أكثر بدائية، لتطوير سلاح نووي، إذا ما قررت القيادة في طهران الإسراع نحو إنتاج قنبلة، لكنها لن تكون قابلاً للتركيب على صاروخ باليستي