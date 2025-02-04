عاجل .. انتحار قيادي حوثي في أحد مراكز الإحتجاز بمحافظة مأرب وهو رهن التحقيقات

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف بلاغ أمني بمحافظة مأرب ان القيادي الحوثي راشد علوي الحطام الذي القي عليه القبض بمدينة مأرب بعد ضلوعه بتريد الصرخة الإيرانية في احد شوارع مدينة مأرب ،أقدم على شنق نفسه اثناء فترة احتجازه في الحجز رهن استكمال التحقيقات.

وقال البلاغ الأمني الذي وصل لموقع مأرب برس انه فور تلقي البلاغ من قبل القائمين على الحجز تم ابلاغ النيابة العامة بمحافطة مأرب فباشرت بالنزول الى الحجز بمعية الأدلة الجنائية وقاموا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي على إثرها تم ايداع الجثة في ثلاجة المستشفى.

يشار الى ان القيادي الحوثي راشد الحطام

يعد احد العناصر الحوثية التي قدمت الى محافظة مأرب مؤخراً ( 15/1/2025م

) من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في محافظة البيضاء.

واثناء خروج مسيرات تضامنية في مدينة مأرب احتفاءً بوقف اطلاق النار في غزة استغل المذكور تجمع المواطنين وقام بتصوير مقطع فيديو بث مباشر ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي وهو يردد شعار المليشيات الحوثية الإيرانية"الصرخة" مع بعض الأشخاص في شارع صرواح.

وأضاف المصدر الأمني انه بعد التحري والمتابعة عن المذكور تم ضبطه من قبل الجهات المختصة مع عدد من العناصر ممن قاموا بمشاركته في ترديد الصرخة، ومن خلال محاضر التحقيق اعترف المذكور بقيامه بالمشاركة مع المليشيات الحوثية في العديد من المهام والتحق بالعديد من الدورات الطائفية التي تقيمها المليشيات الحوثية الإنقلابية،.

كما قام المذكور بعد ترديد الصرخة الإيرانية وبثها عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتواصل مع احد مشرفي المليشيات الحوثية الإنقلابية في محافظة البيضاء والذي يُدعى ابو هاشم الحسني وأبلغه بأنه نفذ ترديد الصرخة وذلك مع مجموعة من الأفراد بمدينة مأرب، واخبره بأن اجهزة الأمن تلاحقه .

وبعد انتشار خبر ضبط المذكور قامت المليشيات الحوثية الإنقلابية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والعديد من مواقعها الإعلامية بالنشر مطالبة السلطات بمحافظة مأرب بالإفراج عن المذكور كما قامت بعض قيادات المليشيات الحوثية بالنشر عن المذكور مبدية غضبها على ضبطه ومنهم القيادي الحوثي محمد البخيتي المنتحل صفة محافظ محافظة ذمار و القيادي الحوثي حسين العزي المنتحل صفة نائب وزير الخارجية لدى المليشيات الحوثية الإنقلابية.