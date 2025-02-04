جامعة إقليم سبأ تحتضن ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

عدد القراءات 100

عقد اليوم بجامعة إقليم سبأ بمأرب ندوة توعوية بعنوان "مرض السرطان بين تحديات الواقع وكيفية التغلب عليه" ،أقامتها مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان في مأرب ،بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان الذي يصادف الـ 4 من فبراير الجاري من كل عام.

وفي افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري،أهمية إقامة هذه الندوة التوعوية بمرض السرطان،الذي يعد دليلا على اهتمام الجهات المختصة، والتي تمثل أهمية كبرى من اجل مكافحته،حيث ينتشر هذا الداء في اليمن أكثر من أي بلد في العالم نتيجة الملوثات والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية، وعدم الوعي، وضعف الجانب الرقابي على دخول السموم واستيراد المبيدات المحظورة إلى اليمن،إضافة إلى شجرة القات التي تستهلك كميات صخمة من المبيدات والسموم لتشكل آفة الآفات بين مسببات السرطان في اليمن.

وقدم في الندوة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة أحمد العبادي وعدد من الأكاديميين والأطباء والمختصين وطلاب كلية الطب،خمس أوراق عمل

الورقة الألولى كانت للدكتورطه بوتج بعنوان(عن السرطان :مفهوم السرطان،وأنواعه والتحديات التي يواجهها مريض السرطان)، موضحا فيها أن 10ملايين شخص في العالم يموتون سنويا بسبب السرطان...وتطرقت الورقة الثانية للدكتورة سمر طه،إلى ( الكشف المبكر لسرطان الثدي).

فيما تطرقت الورقة الثالثة لمدير الإغاثة الدولية الدكتور محمد الحداد إلى"دور المنظمات تجاه مرضى السرطان بمحافظة مأرب"،وتناولت الورقة الرابعة لمدير وحدة الأورام بهيئة مستشفى مأرب العام الدكتور يحيى هاجر ،"قصة نجاح لمريض سرطان...ودور وحدة الأورام في التخفيف من المعاناة في ظل مساندة مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان"،فيما تطرقت الورقة الخامسة لأخصائية العيادة النفسية بمستشفى مأرب الدكتورة حياة أحمد إلى" الدعم النفسي والاجتماعي من اولويات الاحتياج للمريض".