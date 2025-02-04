جامعة إقليم سبأ تحتضن ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. الحوثيون يهددون شركات الطيران الأجنبية ويمنعونها من دخول الأجواء اليمنية بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟ مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟ أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع
عقد اليوم بجامعة إقليم سبأ بمأرب ندوة توعوية بعنوان "مرض السرطان بين تحديات الواقع وكيفية التغلب عليه" ،أقامتها مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان في مأرب ،بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان الذي يصادف الـ 4 من فبراير الجاري من كل عام.
وفي افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري،أهمية إقامة هذه الندوة التوعوية بمرض السرطان،الذي يعد دليلا على اهتمام الجهات المختصة، والتي تمثل أهمية كبرى من اجل مكافحته،حيث ينتشر هذا الداء في اليمن أكثر من أي بلد في العالم نتيجة الملوثات والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية، وعدم الوعي، وضعف الجانب الرقابي على دخول السموم واستيراد المبيدات المحظورة إلى اليمن،إضافة إلى شجرة القات التي تستهلك كميات صخمة من المبيدات والسموم لتشكل آفة الآفات بين مسببات السرطان في اليمن.
وقدم في الندوة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة أحمد العبادي وعدد من الأكاديميين والأطباء والمختصين وطلاب كلية الطب،خمس أوراق عمل
الورقة الألولى كانت للدكتورطه بوتج بعنوان(عن السرطان :مفهوم السرطان،وأنواعه والتحديات التي يواجهها مريض السرطان)، موضحا فيها أن 10ملايين شخص في العالم يموتون سنويا بسبب السرطان...وتطرقت الورقة الثانية للدكتورة سمر طه،إلى ( الكشف المبكر لسرطان الثدي).
فيما تطرقت الورقة الثالثة لمدير الإغاثة الدولية الدكتور محمد الحداد إلى"دور المنظمات تجاه مرضى السرطان بمحافظة مأرب"،وتناولت الورقة الرابعة لمدير وحدة الأورام بهيئة مستشفى مأرب العام الدكتور يحيى هاجر ،"قصة نجاح لمريض سرطان...ودور وحدة الأورام في التخفيف من المعاناة في ظل مساندة مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان"،فيما تطرقت الورقة الخامسة لأخصائية العيادة النفسية بمستشفى مأرب الدكتورة حياة أحمد إلى" الدعم النفسي والاجتماعي من اولويات الاحتياج للمريض".