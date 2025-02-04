آخر الاخبار

جامعة إقليم سبأ تحتضن ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. الحوثيون يهددون شركات الطيران الأجنبية ويمنعونها من دخول الأجواء اليمنية بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟ مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟ أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع

جامعة إقليم سبأ تحتضن ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص
عدد القراءات 100

 

عقد اليوم بجامعة إقليم سبأ بمأرب ندوة توعوية بعنوان "مرض السرطان بين تحديات الواقع وكيفية التغلب عليه" ،أقامتها مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان في مأرب ،بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان الذي يصادف الـ 4 من فبراير الجاري من كل عام.

 

وفي افتتاح الندوة التي حضرها نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال، أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري،أهمية إقامة هذه الندوة التوعوية بمرض السرطان،الذي يعد دليلا على اهتمام الجهات المختصة، والتي تمثل أهمية كبرى من اجل مكافحته،حيث ينتشر هذا الداء في اليمن أكثر من أي بلد في العالم نتيجة الملوثات والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية، وعدم الوعي، وضعف الجانب الرقابي على دخول السموم واستيراد المبيدات المحظورة إلى اليمن،إضافة إلى شجرة القات التي تستهلك كميات صخمة من المبيدات والسموم لتشكل آفة الآفات بين مسببات السرطان في اليمن.

  

وقدم في الندوة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة أحمد العبادي وعدد من الأكاديميين والأطباء والمختصين وطلاب كلية الطب،خمس أوراق عمل

الورقة الألولى كانت للدكتورطه بوتج بعنوان(عن السرطان :مفهوم السرطان،وأنواعه والتحديات التي يواجهها مريض السرطان)، موضحا فيها أن 10ملايين شخص في العالم يموتون سنويا بسبب السرطان...وتطرقت الورقة الثانية للدكتورة سمر طه،إلى ( الكشف المبكر لسرطان الثدي).

 

فيما تطرقت الورقة الثالثة لمدير الإغاثة الدولية الدكتور محمد الحداد إلى"دور المنظمات تجاه مرضى السرطان بمحافظة مأرب"،وتناولت الورقة الرابعة لمدير وحدة الأورام بهيئة مستشفى مأرب العام الدكتور يحيى هاجر ،"قصة نجاح لمريض سرطان...ودور وحدة الأورام في التخفيف من المعاناة في ظل مساندة مؤسسة التفاؤل لدعم ورعاية مرضى السرطان"،فيما تطرقت الورقة الخامسة لأخصائية العيادة النفسية بمستشفى مأرب الدكتورة حياة أحمد إلى" الدعم النفسي والاجتماعي من اولويات الاحتياج للمريض".

إقراء أيضاً
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم محافظة مأرب تحيي ملتقا تربويا لحماية الأجيال من خر
الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرا
وزارة الاوقاف تدشن في عدن المسابقة القرآنية ويخوضها 41 حافظاً وحافظة في فروع القر
إب تحتفل في مأرب بالعرس الجماعي الأول لـِ 36 عريسا وعروسا من أبناء المحافظة
مؤسسة أمراض القلب في حضرموت تنظم اللقاء العلمي الثالث بمشاركة عربية وإقليمية
مسابقة اقراء ورتل القرانية الكبرى.. 41 حافظاً وحافظة يأهلون في عدن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول